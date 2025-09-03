Allanamiento en Bajo Puerto: recuperaron una moto robada en el conurbano en 2023
Ocurrió el martes. La policía llegó por una causa por daños y disparos con armas de fuego. Una joven de 20 años fue aprehendida por encubrimiento y recuperaron una moto robada hace dos años
En el marco de una investigación por un caso de daños y disparos con armas de fuego, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) allanaron en una vivienda en Bajo Puerto.
El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y dio negativo para su objetivo, puesto que no hallaron el arma involucrada ni a la persona principal señalada en la causa.
De todas maneras, obtuvieron otros resultados significativos y una mujer de 20 años resultó aprehendida para ser notificada por el delito de encubrimiento.
Durante el allanamiento, secuestraron una motocicleta Honda Falcon que había sido robada en diciembre de 2023 en el oeste del conurbano bonaerense.
El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente y estaba relacionado con una investigación bajo la intervención de la Fiscalía n.° 1 de Ituzaingó, del Departamento Judicial Morón.
La causa fue derivada a la Fiscalía 7 de San Pedro, que puso la moto a disposición del Juzgado correspondiente para su restitución al propietario.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión