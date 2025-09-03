En el marco de una investigación por un caso de daños y disparos con armas de fuego, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) allanaron en una vivienda en Bajo Puerto.

Ads

El operativo fue autorizado por el Juzgado de Garantías de San Nicolás y dio negativo para su objetivo, puesto que no hallaron el arma involucrada ni a la persona principal señalada en la causa.

De todas maneras, obtuvieron otros resultados significativos y una mujer de 20 años resultó aprehendida para ser notificada por el delito de encubrimiento.

Ads

Una joven de 20 años fue aprehendida en el allanamiento.

Durante el allanamiento, secuestraron una motocicleta Honda Falcon que había sido robada en diciembre de 2023 en el oeste del conurbano bonaerense.

El vehículo tenía un pedido de secuestro vigente y estaba relacionado con una investigación bajo la intervención de la Fiscalía n.° 1 de Ituzaingó, del Departamento Judicial Morón.

Ads

La causa fue derivada a la Fiscalía 7 de San Pedro, que puso la moto a disposición del Juzgado correspondiente para su restitución al propietario.

Puede interesarte