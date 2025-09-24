Personal policial de la Comisaría, junto a efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO), allanaron una vivienda ubicada en 25 de Mayo al 1500, donde reside un joven de 22 años acusado de robar una motocicleta.

Ads

Tras tareas de investigación, los efectivos lograron identificar al delincuente y la Fiscalía 11 solicitó una orden de allanamiento que fue otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás.

La ropa secuestrada durante el allanamiento.

Durante la requisa, aprehendieron al sujeto y secuestraron la vestimenta que lucía durante el momento del delito en que sustrajo una motocicleta y luego la abandonó en la vía pública.

Ads

El joven fue trasladado a Comisaría y puesto a disposición de la Justicia, imputado por el delito de hurto de vehículo agravado por estar estacionado en la vía pública

Puede interesarte

Ads