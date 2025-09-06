Una orden de allanamiento concluyó con una causa que no era la original: “Tenencia ilegal de estupefacientes”.

Personal del Grupo de Tareas Operativas (GTO) de San Pedro emprendió una investigación por un robo perpetrado en los últimos días.

El trabajo derivó en una orden de allanamiento otorgada por el Juzgado de Garantías de San Nicolás, que el mismo GTO y el personal de la Estación Policía Comunal llevaron a cabo en un domicilio de Máximo Millán al 500.

Por el hecho que motivo el procedimiento no pudieron encontrarse elementos que probaran la participación del morador. Sin embargo, al hombre 33 añosle encontraron cocaína.

Con la intervención de la Unidad Fiscal de Investigaciones Nº 7, se dispuso la notificación al individuo por el delito de la “Tenencia ilegal de estupefacientes”.

