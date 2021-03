Alfredo Carrasco ya está al frente de la Secretaría de Desarrollo Económico

Este lunes comenzó a trabajar como nuevo secretario de Desarrollo Económico el concejal de la ciudad de Hurlingham —en uso de licencia— Alfredo Carrasco que, como adelantó en exclusiva La Opinión el viernes pasado, es el elegido por el intendente Cecilio Salazar para reemplazar a Alfredo Camilletti en el área.

Publicidad

Carrasco estuvo presente en la apertura de sesiones ordinarias del Concejo, para escuchar, junto al resto de los secretarios y algunos directores que también llegaron al Salón Dorado, el mensaje anual del jefe comunal.

El flamante funcionario dijo a La Opinión que ya comenzó a ocuparse de las tareas de la Secretaría que hasta ahora conducía de manera interina la titular de Turismo, Marcel Cuñer, y que todo indica que el miércoles prestará juramento de ley ante el intendente.

“La realidad es que es un desafío muy grande”, dijo Carrasco y analizó que sin 2020 fue el año de pandemia marcado por la situación sanitaria “el de la pospandemia será un año que va a estar marcado por la reactivación económica”.

Por su parte, el intendente Cecilio Salazar informó que le solicitó a Carrasco una carpeta con proyectos y objetivos para el área, y que su prioridad es que trabaje en la posibilidad de instalar un parque industrial en San Pedro.

“Es algo que nos hace falta. Hay cosas como el tema energía eléctrica y demás que nos faltan, pero no hay que rendirse, yo no me rindo para gestionar eso”, dijo Salazar.

También le planteó que retome activamente el proyecto de producción de cannabis medicinal en San Pedro, que según señaló, quedó detenido en la última etapa de Camilletti al frente de la Secretaría.

Carrasco presidía el bloque Juntos por el Cambio en Hurlingham y pidió licencia para asumir como funcionario en San Pedro, donde tiene un emprendimiento productivo de nueces pecan en la zona rural de Gobernador Castro.