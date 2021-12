Alexis Miranda contó a sus familiares cómo empezó la pelea adentro del bar El Gauchito antes de que lo apuñalaran

Este martes, la madre de Alexis Miranda, uno de los jóvenes apuñalados durante una pelea que comenzó en el bar sin habilitación vigente El Gauchito, ubicado en Juan Ismael Giménez casi Bajada de Chaves, contó todo lo que su hijo le reveló respecto de cómo sucedieron los hechos que derivaron en que él y Jonatan Serra fueran asistidos en el Hospital tras sufrir graves heridas de arma blanca.

“Más allá de que el chico se haya entregado queremos que se haga justicia con la chica que fue la que golpeó a mi hijo con una botella en el rostro”, dijo la madre de Miranda, en alusión a Franco Nahuel Molina, de 18 años, quien permanece detenido acusado de tentativa de homidio.

“El conflicto se generó en el bar, él niega todo porque no tiene cara, no tiene los huevos suficientes para decir las cosas como son”, dijo respecto de César “Chino” Villarruel, quie no quiso dar declaraciones ante La Opinión pero sí habló con César Rotundo a través de APA.

“A mi hijo lo golpean adentro del boliche y lo sacan junto con la seguridad, como para que los maten. El agresor entró con un cuchillo, salió con un cuchillo y lo apuñaló a mi hijo. Al otro chico lo evisceró adentro del bar, le cortó el abdomen y se les salieron los intestinos para afuera”, aseguró Marmo.

La mujer contó que Jonatan Serra y su hijo no tenían relación. Que Alexis fue esa noche con dos amigos al bar El Gauchito y que adentro apareció Franco Molina a amedrentar a uno de ellos, a quien le dijo que “lo iba a agarrar afuera”.

“Alexis le dijo que no, que no hicieran problema, que no se pelearan. El agresor sale y habla con su novia, que va y me lo quema a mi hijo en la boca con un cigarrillo. Él me contó que le corrió la mano y ella agarró una botella y le golpeó en la cabeza. Cuando recibe el botellazo, el señor Gutiérrez junto con el señor Villarruel lo sacan a mi hijo lastimado, mareado, afuera. Sale el agresor de adentro del boliche y me lo apuñala a mi hijo, quiere decir que tenía el arma adentro”, reveló Marmo.

“No se puede sacar a las criaturas así, para que se maten. Todos sabemos cómo se maneja este individuo, las cosas cómo se manejan, ha habido golpizas, ha habido muertes, se maneja la droga, un montón de situaciones, todos se callan por miedo, yo no tengo miedo, a mi hijo le arruinaron la vida, yo no sé si va a recuperar la visión del ojo, arruinaron mi familia, eso lo tienen que pagar, no tiene habilitación ni nada”, aseguró la mujer.

La madre de Alexis Miranda informó que la joven también está involucrada en la causa, aunque no está detenida. “Anda en el barrio libremente como si nada. A Alexis lo conoce del barrio, vivimos a cuatro o cinco cuadras del domicilio de esa chica”, explicó.

Además, reveló que “el de seguridad es Alejandro Gutiérrez y el que hiere a los chicos es familiar de él”. Sobre Villarruel, señaló: “Es un gran mentiroso que se está cubriendo. El señor me mandó a decir que quería hablar conmigo, que le pidiera lo que necesitaba, quiso venir a adornarme con plata, nosotros la plata la ganamos trabajando”.