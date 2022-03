Alertan por presos que se hacen pasar por policías para estafar por teléfono

El sábado en Sin Galera, Lucrecia, una vecina que recibió un llamado sospechoso, se comunicó para alertar lo sucedido.

“Recibo un llamado a mi celular, me dice que es un comisario de no sé qué comisaría. Me dice que era por una causa de abuso sexual, que tenía a la madre y a una piba ahí, y que supuestamente le habían pasado mi número por Facebook. Pensaron que el número era de un hombre”, explicó y agregó que el objetivo del llamado era conseguir dinero mediante transferencia.

Inmediatamente su marido, que estaba al lado de ella, advirtió que estaban intentando estafarla y tomó el celular. “Me agarró el teléfono y empezó a hablar, empezó a decirle de todo, ahí le dijeron que eran presos de la Unidad 3 de San Nicolás”, aseguró la damnificada.

No es la primera vez que la mujer sufre llamados de ese tipo. “Tuve que cambiar de número dos veces. La misma modalidad. Te ponen ruidos de handy de la policía, como si fuera policía y todo. Les avisé para que la gente sepa, y no sigan estafando a nadie, hay gente que cae y les paga”, advirtió la mujer.