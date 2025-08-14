Alertan por perros que agreden a otros animales en calle Casella
Una vecina de la zona reportó: “Hola, quería alertar a vecinos de barrio San Francisco, calle Casella entre Cabrera y Fray del Pozo un vecino suelta sus perros a la calle (una pitbull y un rottweiler), los cuales rondan por la zona mencionada solos y matando otros animales, más precisamente gatos. En estos días mataron dos de diferentes vecinos”.
🤗 GRACIAS LA OPINIÓN & SIN GALERA
Te dimos una mano, ahora danos una mano.
Tu aporte nos ayuda a seguir prestando este servicio a todos nuestros vecinos.
👉🏻 https://link.mercadopago.com.ar/graciaslaopinion
👉🏻Alias: laopinionsp
🤩 O suscribite desde $1.500.- mensuales 👉🏻 https://bit.ly/SoyParteYApoyo
Puede interesarte
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión