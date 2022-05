Alertan por operativo oftalmológico: “Esto perjudica más que nada al paciente”

El anuncio de un operativo oftalmológico gratuito que se desarrollará este viernes en el barrio Los Aromitos fue cuestionado por el Círculo Médico y el Consejo Argentino de Oftalmología ante las dudas respecto del respaldo profesional de ese tipo de campañas que, como en este caso, ni siquiera se sabe bien quiénes las llevan adelante.

El operativo fue difundido a través de un flyer en redes sociales, sin que ninguna organización social, como en otras oportunidades, lo firme. Es exactamente igual a uno que difundieron en octubre del año pasado y que se suspendió, que también tenía como locación el domicilio Roselló 195, y que impulsaban Barrios de Pie y Libres del Sur.

El número de teléfono dispuesto en el anuncio no respondió las consultas de La Opinión. En el volante digital señalan que los lentes cuestan 2500 pesos y que hay que dejar una seña de 800. El contacto telefónico es para confirmar asistencia y la atención por orden de llegada.

Este jueves, en Radio Cuarentena, el médico oftalmólogo Martín Orso (MP 64210), advirtió sobre la situación y sostuvo: “No es que estemos en contra a que la gente tenga acceso a anteojos a un precio económico, el tema es la forma en cómo se hace”.

En ese sentido, enumeró las falencias: “En un lugar no habilitado, no lo hace un oftalmólogo, te venden un anteojo que a veces la gente ni siquiera necesita o están mal hechos, y esos pacientes no tienen la atención adecuada, no les hacen una revisación como la que hace un médico oftalmólogo”.

Orso explicó que los únicos habilitados por ley para recetar anteojos son los médicos oftalmológos y que la habilitación para construirlos y venderlos es potestad de los ópticos. “Pero esto perjudica más que nada al paciente, que se lleva un anteojo creyendo que no tiene nada en los ojos. Los anteojos no curan. Uno puede estar quedándose ciego sin saberlo por no tener un control adecuado”, cuestionó el médico.

“No dice quién lo organiza, no hay matrícula de médico, no se sabe si es una casa de familia, vamos a ir a investigar si hay matrícula habilitante, si están los títulos colgados como en cualquier consultorio”, anunció.

El oftalmólogo recordó que cuand hay campañas del Gobierno nacional lo lentes se regalan. “El óptico paga impuestos, habilita su local, como nosotros hacemos con el consultorio. Esta gente no sé, lo hace en una pollería. No tienen local habilitado y ni siquiera sabemos si son médicos”, dijo.

“Esto ya está denunciado por el Consejo Oftalmológico Argentino, en todo el país. En Jujuy una vez hasta les secuestraron elementos, porque es ejercicio ilegal de la medicina. Han indicado lentes a pacientes que no los necesitaban, por ejemplo”, advirtió.

La situación fue informada oficialmente por el Círculo Médico y el Consejo Argentino de Oftalmología al Gobierno local, mediante una nota dirigida al intendente interio Ramón Salazar y al secretario de Salud, Pablo Pichioni, a quienes exhortaron a “no permitir la realización de la campaña en cuestión”.