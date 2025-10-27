En Lo Que Importa la veterinaria María José Gravino alertó sobre la mordedura de yararás a los dueños de mascotas, sobre todo a aquellos que viven junto a sus perros o gatos en zonas de islas o en cercanías al río.

En dialogo con Sandra Drombrecht, la veterinaria, que atiende en VetSalud, en Liniers 165, explicó que durante la guardia del fin de semana del Día de la Madre atendió a dos perritos que fueron mordidos por estas víboras.

Este tipo de mordeduras produce trastorno en la coagulación, por lo que el animal comenzará a orinar sangre y además, si se complica, puede padecer una insuficiencia renal aguda.

“Es algo en lo que hay que tomar los recaudos y buscar atención inmediata. Cuanto más tiempo pasa, más riesgo corremos”, indicó.

Agregó que la duración del tratamiento, que ronda entre las 24 y 48 horas y tiene un costo monetario elevado, depende de que tan rápido se haya atendido con un veterinario al perro que sufrió la mordedura.

Finalmente, aconsejó siempre pasear a los caninos con correa en lugares donde no haya pasto crecido y para la gente que vive en zonas aledañas, evitar tener leña acumulada y en general mantener lo más despejado posible el terreno donde vive la mascota.

