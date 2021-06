Alerta por hackers que entran a WhatsApp y piden plata a contactos amigos

En las últimas horas dos sampedrinos fueron víctimas de hackers que ingresaron a sus cuentas de WhatsApp y, haciéndose pasar por ellos, pidieron dinero a contactos amigos.

Publicidad

El martes por la tarde un hombre de 42 años denunció en la Comisaría que estafadores accedieron a su cuenta de la mensajería instantánea y solicitaron plata a sus contactos a través de transferencias bancarias. Ninguno accedió al pedido.

En su caso, que recayó en la Fiscalía N° 5 de Marcelo Manso, su número de teléfono estaba publicado en Facebook porque tiene un automóvil a la venta y se sospecha que los delincuentes lo tomaron de allí.

Anoche, un joven advirtió que a través de su WhatsApp estaban contactando a sus amigos pidiéndoles dinero bajo la misma modalidad. “Me hablaba como si fuese él. Me pone ‘amigo’, yo le respondí enseguida y me dice que necesitaba un favor urgente porque tenía que pagarle a alguien y que le haga una transferencia que mañana me devolvía”, contó a La Opinión quien recibió el mensaje de los delincuentes.

“Estaba convencido de que me hablaba él, casi le mando la plata. Me pasó el CBU y todo. Me pedía desesperado que le pase el comprobante de que ya había hecho la cuenta”, agregó. Sin embargo, sospechó: “Lo llamé por la dudas, porque vi que a otra persona le pasó lo mismo, y me dijo que le habían hackeado WhatsApp”.

Desde esa cuenta de WhatsApp, fueron varios los amigos del joven que fueron contactados para robarles dinero, pero ninguno cayó en la trampa.