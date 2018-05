Alerta por falso audio que convoca a damnificados por la tormenta para recibir colchones y mercadería

"Estamos preparados para hacer la denuncia", dijo esta noche el Secretario de Seguridad Eduardo Roleri tras corroborar publicaciones que dan cuentas de la circulación de un audio en el que se convoca a los damnificados por la tormenta a presentarse en un centro asistencial de la ciudad para retirar elementos que "envió la Provincia de Buenos Aires".

No sólo la voz ha sido reconocida como la de un referente de un movimiento social que hace pocos días también fue denunciado por violar una restricción permetral y en otras ocasiones por simular pertenecer a medios de comunicación locales. También han capturado en muros de Facebook avisos en su nombre y en el mismo sentido de convocar a los más necesitados en un horario y lugar que La Opinión prefiere no dar a conocer para no contribuir a la viralización de una noticia falsa.

Desde la oficina de prensa de la Municipalidad remitieron el siguiente texto: "El Municipio se encuentra asistiendo directamente a las familias que sí fueron damnificadas por las lluvias interrumpidas durante todo el fin de semana" y por ende no hay previstas actividades de convocatoria masiva. Quienes sufran problemas vinculados al temporal pueden comunicarse a Defensa Civil desde donde se coordinan todas las actividades.