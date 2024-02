Una jubilada radicó una denuncia en la Comisaría tras ser víctima de estafadores que haciéndose pasar por operadores de la empresa Personal Flow le vaciaron la cuenta bancaria.

Todo comenzó con un llamado telefónico que la víctima recibió. Los delincuentes sabían que ella se había dado de baja de Personal hace tiempo y le ofrecían volver a contratar esos servicios, con presuntas promociones especiales.

"Me pidieron permiso para mandarme por WhatsApp las promociones, con musiquita de fondo, el logo de personal flow, todo", contó a La Opinión. Aunque en su barrio, en la zona del CIC, no llega la fibra óptica de esa compañía, la mujer continuó con la propuesta.

Tras enviarle por WhatsApp las "promociones para jubilados", la instruyeron para que accediera a una serie de links mediante los que lograron acceder a su cuenta bancaria y transferirse casi 600 mil pesos.

"Cortamos la comunicación y me fijé en la cuenta, tenía 300 pesos. Me robaron toda la plata", contó.

"Apenas vi eso me fui a la Comisaría, hice la denuncia, y el oficial, que me atendió muy bien, me informó que el link era para hacerme las transferencias. Luego fui al banco, no se hacen cargo porque dicen que figuran como transferencias", lamentó la víctima.

Los estafadores llamaron a una gran cantidad de vecinos. La cuenta de WhatsApp desde la que llaman tiene un número con prefijo 011 y dice "Peronal Floy Ayuda".

Es importante señalar que la líneas oficiales de esa empresa tienen tilde verde que certifica que se trata de una cuenta verificada y, además, la comunicación oficial es a través de mensajes predeterminados.

"Ese número sigue activo, llamás, te atiende y dice ser de Personal Flow", advirtió una vecina que se dio cuenta del intento de estafa. A ella le dijeron que iban a hacerle "un blokeo (SIC) de cuenta preventivo" y le pasaron un alias.

Esa cuenta está a nombre de una joven de no más de 18 años, lo que despierta sospechas respecto de la posibilidad de que se la hayan hackeado para utilizarla como "puente", como hicieron con una joven sampedrina beneficiaria de Progresar cuyo caso reveló La Opinión.