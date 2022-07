Alerta entre comerciantes: no hay precios y proveedores suspendieron entregas hasta nuevo aviso

La renuncia del ministro de Economía, Martín Guzmán, el sábado y su reemplazo el domingo por la noche por Silvina Batakis implicó un cimbronazo en los mercados y desde la Confederación de la Mediana Empresa (Came) pidieron “una respuesta rápida para tranquilizar a la macroeconomía, que se lleva puesta a la micro”.

La situación es de incertidumbre en todo el país porque no hay listas de precios ni mercadería y los proveedores todavía no tienen respuestas respecto de los plazos en los que se normalizará la situación. Por ello, los comerciantes están en alerta porque nadie tiene la espalda suficiente para cumplir con las obligaciones y soportar mucho tiempo.

Un repaso por comercios de diversos rubros en San Pedro permitió a La Opinión establecer que la problemática está instalada a nivel local y que la preocupación es importante en el sector, donde la inflación acumulada en lo que va del año es muy alta y la remarcación de precios una constante.

A ello se sumó este lunes la falta de respuestas respecto de los listados de precios y la advertencia por parte de proveedores de que “hasta nuevo aviso” no habrá entrega de mercadería.

“Todos los proveedores de papel, de resmas que tenía que recibir, suspendieron las entregas hasta nuevo aviso”, informó el comerciante Juan Gutiérrez, titular de una librería y un negocio de productos de higiene personal y limpieza.

“Hay empresas que ya pasaron aumentos del 25 por ciento. Están hablando del 20 al 25 por ciento, pero por ahora está todo suspendido, no podemos comprar hasta nuevo aviso”, agregó el comerciante.

Gutiérrez, como muchos otros, tiene compromisos asumidos que debe cumplir. Incluso con mercadería ya vendida y facturada que tiene que entregar. “Así que ya voy a perder, porque tengo que cumplir con los clientes”. señaló.

Muchos comerciantes contactaron a sus clientes para que abonen los pedidos pendientes de pago con el objetivo de congelar el precio, porque frente a la incertidumbre, quien no pague en las próximas horas se encontrará con recotizaciones.

Hay negocios que no pueden entregar los listados de ofertas semanales porque aguardan que sus proveedores les entreguen las referencias, pero la incertidumbre es tal que todas las respuestas a las consultas son del tipo “no se sabe hasta nuevo aviso”.

“Los emprendedore que deben trabajar en momentos como este, ¿qué hacen? Mis proveedores no me dan precios por la situación económica, ¿qué precios debe darle uno a sus clientes?”, se quejó el titular de una dietética en redes sociales.

El rubro alimentos es uno de los que mayor preocupación despierta, porque el abastecimiento de la población es constante en ese tipo de mercaderías. Por ejemplo, hubo aumentos en los últimos 15 días en el aceite y hay marcas que no distribuyen. Lo mismo ocurre con la harina.

En cuanto a los productos relacionados con Precios Cuidados, muchos reciben el cupo de acuerdo a la relación que el distribuidor tenga con la empresa. Pero la respuesta es para todos la misma: hasta nuevo aviso no hay entregas de mercadería ni precios de referencia.

Incluso hay negocios que permanecen abiertos pero sin precios disponibles para la venta al público, especialmente aquellos que comercializan materiales para la construcción, un rubro en el que de inmediato se paralizó la entrega y en el que todos están a la espera de los nuevos listados para saber cómo seguir.

“Hoy es un día muy difícil para todo el sector pyme, no tenemos listas de precios ni tampoco certidumbre sobre cuándo nos van a entregar la mercadería los proveedores y, como no tenemos espalda financiera, tenemos que vender para cumplir nuestras obligaciones diarias”, dijo el titular de Came, Alfredo González, en declaraciones a la agencia Télam.

González, en representación del sector, le pidió a la nueva ministra de Economía, Silvian Batakis, que trabaje urgente para “bajar la inflación, que es algo que lima el poder adquisitivo de la gente y se traduce en reducción de consumo interno”.