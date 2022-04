Alerta Banco Provincia: no hubo reclamos en Defensa del Consumidor

En la última semana se viralizó un video en el que usuarios del Banco Provincia denunciaron haber sufrido descuentos en sus cuentas a través del sistema de débito automático, situación que puso a los clientes en alerta.

Desde la sucursal, aseguraron que en las últimas horas se presentaron dos usuarios a denunciar el descuento de dinero pero “nada tuvo que ver con esta situación”, aseguraron.

Desde la Oficina de Defensa al Consumidor, su titular Sabrina Utreras Montes informó que no recibieron reclamos al respecto. De todos modos recomendó a los usuarios que “controlen permanentemente” sus cuentas y “resúmenes de las tarjetas de crédito”.

“Si uno no controla puede haber algún consumo, que por el monto no nos demos cuenta quizá y lo efectúen durante un año”, dijo y ejemplificó: “Existen casos de usuarios a los que les cobran de a 500 pesos y no se dan cuenta”.

En ese sentido insistió: “lo importante es controlar, porque si controlamos a tiempo después es más facil”.