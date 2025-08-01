El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta a corto plazo para algunos distritos del norte de la provincia de Buenos Aires.

El parte señala “tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo”, abarcando los distritos de Arrecifes, Baradero, Bragado, Campana, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Exaltación de la Cruz, General Arenales, Junín, Pergamino, Ramallo, Rojas, San Andrés de Giles, Salto, San Antonio de Areco, San Nicolas, Zárate y San Pedro.

Recordamos que los partidos ubicados sobre la costa del río Paraná y parte del noroeste provincial, están bajo alerta amarilla.

En casos de emergencia en San Pedro se puede recurrir a Defensa Civil, a través del número telefónico 103.

