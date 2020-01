Alejo Macelli también firmó contrato con Defensores Unidos de Zárate y dio un salto en su carrera: "Es una oportunidad única"

Defensores Unidos de Zárate incorporó a otro sampedrino a sus filas porque hoy firmó contrato Alejo Macelli, volante que estaba entrenando con Paraná para afrontar el Torneo de Clubes 2020 y que en 2019 jugó el Regional Federal Amateur con Mitre, el Apertura y Clausura para Primera A de la Liga Sampedrina (LDS) con el Albirrojo; y la Copa Ciudad de Baradero con Sportivo.

El joven de 21 años comenzó a entrenar en la pretemporada con el plantel de Darío Lema la semana pasada junto con Fernando Gómez, excompañero suyo en el Rojo que también se sumó al Celeste para la temporada 2020 con el objetivo de, en ambos, casos, debutar en la B Metropolitana, tercer escalón de la Asociación del Fútbol Argentino.

"Creo que me agarra en un buen momento, a pesar de haber querido bajar los brazos me seguí entrenando pensando que alguna posibilidad iba a salir. Ahora tengo que dejar todo porque es una oportunidad única y gracias a Dios se me da en un muy buen club como lo es CADU", sostuvo ante La Opinión Macelli quien surgió de las inferiores de Mitre y posteriormente emigró a Independiente de Avellaneda donde escaló hasta reserva.

Sobre cómo se dio su llegada a Defensores Unidos, explicó: "Me vieron jugando el Regional y me llamaron en junio pero no se dio. Ahora me volvieron a hablar y acordamos. Esto se lo debo a mis padres porque no me dejaron tirar la toalla, sino sería todo muy distinto".

En el segundo semestre del 2019, el Celeste zarateño se ubicó noveno en el Apertura y debutará en el presente calendario ante Deportivo Armenio como local. El campeón del primer certamen fue Almirante Brown que en caso de repetir ascenderá a la B Nacional. De lo contrario, jugará una final contra el elenco que dé la vuelta olímpica. Los seis mejores de la general tendrán la posibilidad de subir en un Reducido.