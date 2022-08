Alejandro Guzzo: “Almada tuvo una actitud bastante inadecuada para lo que es una reunión de directorio”

La renuncia de Eliseo Almada a la presidencia del Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro provocó un verdadero cimbronazo difícil de asimilar en el ámbito portuario.

Hasta el momento no fueron muchos los que se atrevieron a contar los verdaderos motivos de la decisión y todo lo que ocurrió dentro del propio directorio cuando se trató un punto tan sensible como es el dragado del puerto.

Alejandro Guzzo, reconocido productor rural e integrante del Consorcio en nombre de la Cámara de Productores y Empacadores (Caproem), habló en Sin Galera sobre lo sucedido y cuál fue su posición ante la irregularidad advertida.

https://youtu.be/Rrd8AZmcHCc?t=300

“El puerto está funcionando muy bien desde hace varios años y teníamos conformado un grupo de trabajo en el directorio muy bueno, todo se vio reflejado en los buenos resultados que se obtuvieron”, destacó Guzzo.

“Aparentemente ha habido una especie de interna entre algunos de los directores, yo percibía que algo podía haber, pero con esto que pasó el viernes de la semana pasada afloraron un montón de cosas y en el caso de Eliseo (Almada), que es una buena persona, joven, le salió todo de adentro y en una actitud bastante inadecuada para lo que es una reunión de directorio se armó un lío bárbaro por un problema de internas”, aseguró el directivo.

“Yo solo les pedí que se dejaran de lado las cuestiones personales porque debíamos resolver el tema del dragado”.

Con respecto a lo que motivó el desencuentro que desencadenó en la renuncia de Almada, el productor detalló: “En la reunión de directorio de hace un mes atrás dijimos, listo, convoquemos a todos para que se presenten solo a dragar 9,60 y enderezar la curva que tiene el canal que es incómodo para la maniobra de los barcos”.

“Presentamos ese nuevo pedido y el directorio resolvió que se publique el llamado a licitación y arrancamos de cero con este trabajo. Eso fue lo último que habíamos decidido”.

“Cuando fue la reunión del viernes anterior, cuando vamos al punto en cuestión se informa que se presentaron dos empresas entonces yo pregunte qué pasó con Jan de Nul que es la principal operadora del dragado de la hidrovía y no se había presentado, y nadie respondió, pero algo pasó que no se presentó, entonces pregunté si lo habían llamado y nadie lo había hecho, pregunté si esto se había publicado, nadie sabía, y entonces les dije que si el llamado a la licitación no se hacía yo no firmaba, la verdad es que yo no firmé porque no se hizo público”, detalló Guzzo sobre la posición adoptada al advertir que las cosas no se habían hecho como correspondía.