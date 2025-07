La dueña escribió: "Mí nombre es Aldana. Quería consultar si podrían publicar a mí gato. Está perdido, o eso espero. Solo espero que esté perdido y pueda volver a casa y no que le haya pasado algo. Desde la madrugada del sábado no vuelve a casa y estoy muy angustiada. Quizá me digan loca o exagerada, pero no es solo un gato, él es Tuca, mi compañero. Quizá las personas digan que hay cosas más dolorosas por las que preocuparse o llorar, pero no lo entenderían, él es mí compañero".

En caso de hallarla o tener información comunicarse al 3329 66-8493.

