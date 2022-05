Alcoholizados, padre e hijo atacados a cadenazos se escaparon del Hospital para no quedar internados

Dos hombres, que resultaron ser padre e hijos, se escaparon del Hospital luego de recibir las primeras curaciones tras una pelea en la que fueron atacados a cadenazos. No quisieron quedarse internados y casi agreden al personal. Ni la policía pudo convencerlos de quedarse.

Ambos hombres, un joven de 18 años y su padre, de entre 45 y 50, llegaron para requerir asistencia tras una reyerta que habría ocurrido en un bar, según refirió el jefe del Servicio de Emergencias, José Herbas.

El médico contó en Radio Cuarentena que los heridos arribaron para ser asistidos luego de sufrir una agresión que, según dijeron en la Guardia, fue a cadenazos en el contexto de una riña con otras personas.

Presentaban heridas “en rostro, cabeza y brazos”, señaló Herbas y agregó: “Ambos merecían internación pero no se logró convencerlos, estaban alcoholizados”. La prescripción médica señalaba que requerían estudios para profundizar el diagnóstico, por lo que tenían que quedar internados en observación al menos 24 horas, pero no quisieron y se fueron.

Herbas contó que tuvieron un encontronazo con las enfermeras pero “no se los pudo convencer y se retiraron”. Desde la Guardia dieron aviso a la Policía, que los encontró afuera del Hospital y tampoco pudo lograr que permanecieran para recibir la asistencia requerida.

“El joven tenía escoriaciones, heridas cortantes en el cuero cabelludo, nos llamó la atención que nunca apareció para suturarlo, se fue sangrando, se arrancó la vía periférica y desparramó sangre por todos lados, casi agrede a la enfermera que intentaba convencerlo de que se quedara”, relató el médico y agregó que el padre “tuvo un desmayo producto de su traumatismo de cráneo”.

“El contexto era bastante complejo para nosotros, teníamos que convencerlos y evitar que nos agredan”, señaló. “Nosotros dimos aviso a la Policía. Son pacientes considerados ‘en fuga’, se confecciona una planilla correspondiente y se le da aviso a la policía para que intervenga”, explicó Herbas.

Todo ocurrió dentro de la Guardia, con el resto de los pacientes como testigos. “Tratamos de que la escalada no fuera mayor, de convencerlos pero no podemos forzarlos a que se queden si no se quieren atender y pueden agredirnos, nuestra responsabilidad es cuidar la salud de ellos por eso recurrimos a la policía para que intervengan para convencerlos a ellos o a la familia para que reciban la asistencia que necesitan”, dijo Herbas.