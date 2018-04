Alcoholizado, chocó semáforo de Naón y San Martin

Esta madrugada, personal de la Comisaría se presentó en la intersección de Rómulo Naón y San Martín, advertido acerca de un accidente de tránsito que había ocurrido en ese sitio, donde un automóvil impactó contra una coluna de semáforo.

Por causas que se tratan de establecer, un Volkswagen Gol Trend gris conducido por un joven de 25 años embistió el semáforo. En principio, se sospecha que habría perdido el control a raíz del consumo de alcohol en exceso.

El personal de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad que intervino para hacer el test de alcoholemia correspondiente estableció que el conductor tenía 1,6 gramos de alcohol por litro de sangre, es decir más del triple de lo permtido por la legislación vigente.

El automóvil fue secuestrado y puesto a disposición del Juzgado de Faltas, mientras que Fiscalía no dispuso medidas penales para con el conductor, que no habría presentado lesiones puesto que no fueron informadas por la policía.