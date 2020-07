Alberto Aguilar se despidió de la dirección técnica de Banfield: "Mi paso por el club ha dejado una huella"

Alberto Aguilar no es más el director técnico de Banfield por decisión de la Comisión Directiva que preside Ismael Ibarrola que volvió a hacerse cargo del fútbol del club y utilizó su cuenta de la red social Facebook para despedirse de la propia institución y de los jugadores.

"Durante mis 4 años tanto yo, como el equipo, hemos dado lo mejor de nosotros, y me llevo eso. Me llevo los recuerdos, me llevo la grandeza de cada uno de ellos que me brindaron su tiempo, su paciencia y confiaron en mi; y me voy sabiendo que ellos también valoraron todo el empeño que le puse al club, todo el cariño y el tiempo que les brinde de corazón", indicó el entrenador que en 2017 comandó el plantel que fue campeón del Torneo Final Daniel Stoccafisso.

Además, deseó que "sigan avanzando y cosechando victorias" y le deseó que su reemplazante, Carlos Casco, "sepa valorar y sacar lo mejor de cada uno de los jugadores". Y agregó: "Yo tengo la satisfacción de saber que mi paso por el club ha dejado una huella, y que no fue en vano. Así que, esto no es un adiós, sino un hasta pronto".

A principios de 2020, antes de que inicie el Torneo de Clubes en el que el Taladro está en cuartos de final (debe enfrentar a Sports de Salto) aunque se desconoce si seguirá y, en ese caso, cómo; Aguilar renunció tras diferencias con Diego Obrador quien en ese momento era el presidente. Sin embargo, fue el propio mandamás el que posteriormente dejó su cargo en la institución y la Subcomisión de Fútbol que se armó dispuso que Aguilar regresara al banco de suplentes que momentáneamente ocupó Héctor "Peto" Barreiros.

Con la disolución de la Subcomisión, los dirigentes banfileños que quedaron a cargo de la disciplina reemplazaron a Aguilar por Caso quien se hará cargo del equipo cuando se pueda reanudar la actividad pos cuarentena para evitar la propagación del coronavirus.

Por último, en su relato a través de la red social el saliente director técnico destacó que Banfield, mientras él estuvo, "le hizo frente a todas las batallas y fue superándose día a día hasta que se lograron metas, se cumplieron sueños, se renovaron esperanzas, y nacieron campeones". Y, con un tono emotivo, cerró: "Muchas veces la sociedad va marginando a chicos con mucho potencial, y por prejuicio no los tienen en cuenta. Yo puedo decir que esos chicos, a los cuales no le daban oportunidades, yo los vi llorar de alegría y los vi trabajando duro para dar lo mejor en cada partido".