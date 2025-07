La Opinión reveló la condena a seis años y medio de cárcel para un joven de 29 años acusado de abuso sexual con acceso carnal agravado. Tras el fallo, la víctima del hecho remitió una carta con pedido de publicación, que se transcribe completa a continuación:

Al fin se hizo justicia. Después de cuatro años de sufrimiento y dolor. Hoy no tengo a mi mamá, y nadie me la va a devolver. Hoy empiezan a pagar en carne propia lo que yo viví.

Que paguen todo el daño psicológico y físico que causaron Diego Guilmen y toda su familia. Culpa de esta familia perdí a mi mamá y por miedo hable tres días después.

Hubo acoso y denuncias falsas de parte de esta familia. Llegaron al punto de que me quisieron atropellar con su camión.

Esto es sólo una pequeña parte del daño que me causaron. Tenia terror de caminar sola por la calle. Porque esta familia no tiene limites.

Al fin se hizo justicia. Aunque nadie me va a sacar el dolor y el daño psicológico que me causaron. Y a mi nadie me va a devolver a mi mamá.

Qué tranquilidad y paz saber que esté pagando todo el daño causado y el dolor, que jamás se va a borrar de mí.