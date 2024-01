Desde el último día del año la empresa Vercello había comunicado en sus redes sociales los “horarios de verano” del servicio de colectivos sin aclarar que se trata de una fuerte reducción de frecuencias que va en línea con las medidas adoptadas tras la quita de subsidios al transporte dispuesta por el Gobierno nacional.

El transporte público de pasajeros, que debe ajustarse a un pliego de condiciones y licitación con el Municipio, está sin contrato y poco se ha estudiado a qué lugar, cuánta gente viaja, para qué necesita recorrer distancias y en qué horarios debe optimizar sus recorridos.

“Sacaron cuatro colectivos para ir a Castro y cuatro que vienen de Castro”, dijo Cristina tras solicitar la presencia de un móvil de Sin Galera en la parada de Plaza Balgrano.

Ella viajó a las seis de la mañana porque trabaja en la ciudad. Al calor del mediodía, las filas de pasajeros que veían que sumaban más asientos que los disponibles se ponía tensa. Cuando abordaron la unidad, más de 20 personas viajaron paradas.

"Esta mañana viajaron 70 personas, la gente se peleaba y están cobrando 607 pesos. Lo que pasa es que no hay unión y la gente tiene miedo que le saquen el colectivo para siempre".

La fila que quedó tras la partida del micro a Gobernador Castro para otra localidad.

“¿No tenés a alguien disponible que venga y nos haga una encuesta acá, en la Plaza Belgrano? Hay por lo menos, no te miento, 70 personas para viajar. Ni un colectivo a Gobernador Castro. Si tenés a alguien, haceme el favor. El colectivo sale a las 12 acá de la plaza. Que venga y que filme. Somos mucha gente que vamos a reclamar”, señaló otra pasajera.

Aunque el móvil de este medio no pudo llegar a tiempo, las imágenes lo dicen todo. Ni los funcionarios ni las empresas estudian las consecuencias de un mal servicio o un negocio que ya no funciona.

Aumento de combustibles, quita de subsidios y gente que tiene que trasladarse porque no hay un cajero automático en su localidad o para asistir al Hospital es un número o estadística que no existe a la hora de planificar una actividad sumamente compleja porque requiere de logística y garantía de rentabilidad ya que en esta zona no hay otros oferentes.

“Sacaron de San Pedro a Castro el de las 10 de la mañana, de las 2 de la tarde, de las 18.20, y 20.20. El último lo tenemos a las 21 horas de San Pedro. De las 4. 20, recién 21 horas para ir a Castro”, razonó Cristina para ilustrar que cualquier vecino que viaje pierde medio día o un día entero para ir y volver.