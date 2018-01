Ajuste de la política: Diego Noto admitió que no esperaba que "las cosas se precipitaran de esa manera"

Diego Noto dejó el 2 de enero su cargo como Director Adjunto del Hospital Emilio Ruffa en el marco del "ajuste de la política" que el intendente, Cecilio Salazar, llevó a cabo por pedido de la gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

En diálogo con La Opinión, el profesional de la salud sostuvo que es entendible la decisión del Jefe Comunal pero se mostró dolido por no poder continuar: "Entiendo la decisión del intendente, me da pena no poder concretar algunos proyectos porque el equipo de salud era sólido y con un mismo norte”.

Además, Noto aseguró que le propusieron seguir colaborando con la gestión más allá de abandonar su puesto en el nosocomio.

Por último, admitió que conocía los problemas económicos de la Municipalidad pero no veía ese desenlace: “No me esperaba que las cosas se precipitaran de esta manera a pesar de conocer las dificultades del municipio”.