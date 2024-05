“Quería pedir si no me hacen el favor de publicar, si alguien por casualidad tiene para donar estas pastillas. Las toma mi papá desde que le agarra un preinfarto, etc. Desde que lo atendieron y todo le recetaron estas pastillas y más. Estas son bastante caras, sinceramente están caras y no tenemos para comprarlas. Las tiene que tomar de por vida, toma estas y otras más. A las otras las conseguimos, pero estas son más difíciles por el tema de la plata”, escribió Agustina.

Por políticas de Facebook y Google no podemos indicar de qué medicamento se trata. En caso de querer ayudar comunicarse al 3329 532353.



