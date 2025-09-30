Este domingo en Menorca, España, Fernando Bennazar nadó 10 kilómetros en la competencia Swim in Menorca.

Entre 140 participantes de distintos países, el sampedrino llegó a la meta en tres horas con ocho minutos y se posicionó vigésimo séptimo en la general mientras que en la categoría Máster se quedó con el primer lugar.

Esta no es la primera experiencia de Bennazar en aguas internacionales. En abril, participó de los 23 kilómetros en Ilha Do Mel, Brasil, donde también ganó en su categoría.

