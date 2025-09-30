Aguas abiertas: Fernando Bennazar compitió en España y logró el primer puesto en su categoría
El nadador sampedrino participó en los 10 kilómetros de Menorca donde obtuvo el primer puesto en su categoría. De la competencia participaron 140 deportistas de distintos países.
Este domingo en Menorca, España, Fernando Bennazar nadó 10 kilómetros en la competencia Swim in Menorca.
Entre 140 participantes de distintos países, el sampedrino llegó a la meta en tres horas con ocho minutos y se posicionó vigésimo séptimo en la general mientras que en la categoría Máster se quedó con el primer lugar.
Esta no es la primera experiencia de Bennazar en aguas internacionales. En abril, participó de los 23 kilómetros en Ilha Do Mel, Brasil, donde también ganó en su categoría.
