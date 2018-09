Aguardan turno para que declare en cámara Gesell la nena a la que el policía Marocchi le mostró sus genitales

La niña de 12 años cuya famila denunció que fue víctima de "exhibiciones obscenas" por parte de un hombre de 30 años que resultó ser un oficial de la Policía bonaerense en situación de disponibilidad por hechos similares se prepara para declara bajo el sistema de cámara Gesell.

Su familia estuvo este lunes en Fiscalía, donde se pusieron al tanto del trámite de la causa y se quejaron por la decisión judicial de dejar al depravado en libertad. "Les dije que de brazos cruzados no me iba a quedar, que ese tipo no pueden andar en la calle", contó su madre a La Opinión.

"Hay un montón de gente que me manda mensajes que me dicen que les pasó lo mismo", aseguró. Luego de entrevistarse con el personal de la UFI 5, el propio fiscal Marcelo Manso se comunicó con ella para llevarle tranquilidad y asegurarle que harán todo lo que esté a su alcance para que la situación no quede impune.

"El Fiscal me dijo que me quedara tranquila, que pidió turno en San Nicolás, para que la nena declare en Cámara Gesell", informó. El viernes deberá regresar a la sede de Fiscalía para conocer la fecha en la que la niña pasará por la pericia psicológica previa a su declaración bajo el sistema previsto para menores de edad.

"La nena está un poquito más tranquila", contó su madre, aunque señaló que " cuando oscurece no quiere ni salir a la vereda" luego de lo que le sucedió el domingo, cuando se dirigió a un kiosco ubicado en inmediaciones de su vivienda y el hombre lo mostró sus genitales.

El policía, de 30 años e identificado como Néstor Adrián Marocchi, está en disponibilidad y bajo sumario a cargo de la Asesoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad provincial desde el 19 de febrero de 2016, cuando tuvo que dejar su arma y su indumentaria policial ante acusaciones similares.

"Hasta una sobrina o prima, una nena, ella también dijo que le pasó lo mismo. El domingo estaba con el padre al lado. Yo le dije que cómo podía permitir eso y apañarlo. Me contestó que no podía hacer nada, por la familia", relató la mujer que denunció el hecho del sábado.

El domingo, unos 40 vecinos llegaron hasta Bozzano al 800 con intenciones de linchar al acusado, que estaba refugiado en ese domicilio. La policía acudió al lugar y evitó que hicieran justicia por mano propia. Luego trasladó a Marocchi a la Comisaría.

Allí, fue notificado de esta nueva causa en su contra, certificaron su domicilio y recuperó su libertad. Está acusad de cometer "actos de exhibiciones obscenas". El Código Penal prevé una pena de entre seis meses y cuatro años de prisión cuando ese tipo de delitos es cometido, como en este caso, "con independencia de la voluntad del afectado, cuando se tratare de un menor de trece años".