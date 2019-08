Aguardan respuesta de Emergencias Sanitarias para la derivación de un joven accidentado en ruta 191

Desde el 1 de agosto, el joven Jonathan Ferreyra, de 21 años, permanece internado en el Hospital tras haber protoganizado un grave accidente de tránsito en la ruta 191 cuando circulaba en moto junto a su novia, Sofía Puente, y fueron embestidos por una camioneta cuando salían desde un callejón rural.

Ferreyra sufrio una fractura de húmero y cadera, con el hueso sacro comprometido, y necesita una intervención quirúrgica para la colocación de una prótesis, lo que implica su derivación a un centro de mayor complejidad para la operación.

"Hasta el momento nada, los médicos dicen que están haciendo todo lo posible", dijo María Rosa, su madre, en diálogo con La Opinión este miércoles, a la espera de novedades respeco del traslado de su hijo, que permanece alojado en una habitación del área de internación del Hospital local.

"El está bien, pero no se puede mover, tiene clavos en la rodilla para que no mueva la cadera. No puede moverse, le duele mucho", contó su madre.

"Traumatología pidió la derivacion hace algunos días", informaron autoridades sanitarias locales y confirmarn que el "Servicio de derivaciónes pidió a Emergencias sanitarias la derivación para que lo operen, pero todavía no han conseguido lugar".

El secretario de Salud, Guillermo Sancho, mantiene diálogo permanente con el coordinador de Emergencias de la prrovincia, Leonardo Cemboraín, para que la derivación llegue lo más rápido posible, puesto que si bien el paciente permanece estable necesita el traslado para la delicada operación.

"Ahora están intentando en El Cruce, en La Plata no había cama, por ejemplo. No son muchos los hospitales donde lo pueden operar para ponerle la prótesis, porque es muy delicada la operación, nos dijo el medico", contó la madre del joven.

Pasado el mediodía de este miércoles, las autoridades sanitarias aguardaban la confirmación de la posibilidad de traslado de Jonathan Ferreyra al hospital de alta complejidad de la ciudad de Cañuelas.

Sofía, su novia, ya se fue de alta. "Ella está mejor, pero también necesita una prótesis y la van a operar acá", informaron los familiares de Ferreyra. Producto del accidente, sufrió una fractura en la pierna izquierda.

Jonathan Ferreyra es uno de los protagonistas de la película Marionetas, que los chicos del programa Envión hicieron junto al artista visual Jorge "Coqui" López.