Aguardan el traslado para dos policías que tomaron imágenes en los calabozos de la Comisaría y las publicaron en redes sociales

Dos policías que cumplían funciones en el cuidado de los calabozos de la Comisaría de San Pedro fueron suspendidos y aguardan un traslado a otra dependencia luego de que capturaron y publicaron en redes sociales una foto del sector en el que se desempeñan.

El jefe, Andrés Galiano, fue advertido de la situación el martes por la mañana. Inmediatamente se reunió con quien tiene a cargo la Policía Comunal, Juan Ramón Catalano, e inició una investigación interna para dar con los imaginarias que tomaron las imágenes, tal explicó a La Opinión: "Me avisaron que en redes sociales había fotos de los detenidos de acá. Está tomada del lado de afuera de la puerta porque no tienen acceso al calabozo donde están los detenidos. Quizás les pidieron una foto y se prestaron, pero eso no se condice con el trabajo".

Además, explicó que actualmente tienen dos efectivos por turno encargados del sector donde se alojan los presos porque hay "muchos". Y respecto de la investigación y medidas tomadas, detalló: "Estaba entre el turno de la tarde y el de la noche y cuando se estableció que turno era impusimos una sanción administrativa porque no es algo penal. Están suspendidos de su empleo y se pidió el traslado. Es algo interno más que nada".

La semana pasada la Policía tuvo una ardua tarea en el rastrillaje por la zona rural para dar con el femicido Roberto Ramón Romero quien se entregó el sábado. En los días que se extendió la búsqueda, el personal policial trabajó mancomunadamente largas horas, situación que envalentonó Galiano y, por eso, dejó en claro que la situación no se trató de "algo en contra" de él.

Por último, sostuvo que, de acuerdo a su manera de trabajar, cuando "un policía se equivoca trabajando", lo va a "apoyar" y "hacer todo lo posible" para que "no tenga problemas".