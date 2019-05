Agro2023: Funcionarios, productores y empresarios analizaron la agroindustria del futuro en La Santina

Se llevó a cabo hoy por la tarde en el predio La Santina situado en el kilómetro 151 del carril Rosario-Buenos Aires de la ruta 9, en inmediaciones de Río Tala, el primer encuentro de mesas regionales AGRO 2023 que organizó el Ministerio de Agroindustria de la Provincia de Buenos Aires que conduce Leonardo Sarquís quien fue el gran anfitrión y cerró el evento con su discurso dirigido a los demás funcionarios, productores y empresarios presentes.

El objetivo de la reunión fue analizar la agroindustria del futuro y, en consiguiente, los diferentes expositores, se refirieron a su especialidad con vistas al 2023. Entre ellos, sobresalieron los subsecretarios bonaerenses de Agricultura, Miguel Tezanos Pinto, y de Calidad Agroalimentaria, Sergio Robert.

Posteriormente, productores de diferentes puntos de la provincia explicaron cómo resolvieron dilemas y se desarrollaron en la ganadería, agricultura y apicultura con colaboración del Ministerio de Agroindustria y, también, hicieron hincapié en los inconvenientes que todavía tienen con el objetivo de superarlos. También, el Director de Argentina 2030 y con tareas en la Jefatura de Gabinete de la Nación, Iván Petrella, explicó qué lugar ocupa el país en el mundo agrícola, destacó la importancia de la tecnología para crecer y la necesidad de en el futuro producir mucho más alimentos que en la actualidad.

El encuentro comenzó con un video en el que la gobernadora, María Eugenia Vidal, alentó y destacó la importancia de la reunión y del campo para Argentina. Incluso, en otra filmación posterior se remarcó por rubros el porcentaje de producción que abarca Buenos Aires del total a nivel país con cifras elevadas que evidencian un predominio por sobre las demás.

De San Pedro no sólo hubo chacareros y empresarios sino también se hizo presente el intendente, Cecilio Salazar, quien, micrófono en mano previo a la exposición de Sarquís, dio la bienvenida a todos los presentes. A él lo acompañaron casi todos sus funcionarios (los de primera línea no faltó ninguno) y concejales de Cambiemos que no se perdieron el evento y degustaron, al igual que los demás, las mesas servidas con mate, tortas, café, gaseosas, picadas y, en el cierre, empanadas. Incluso, se repartieron frascos de miel en el marco de su semana que está transcurriendo y ejemplares del libro "Que se metan todos" de Petrella en donde expone que Argentina va a crecer "cuando se cambie la política".