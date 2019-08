Agricultores y su autoregalo por el centenario: Escrituró los terrenos de su sede comprados en la década del 30

Agricultores atraviesa un 2019 muy especial porque el 28 de diciembre celebrará sus 100 años de vida, motivo por el que su Comisión Directiva presidida por Gerardo De Vincenzi trabaja para organizar los festejos con el objetivo de que haya diversas actividades.

A poco más de cinco meses para la fecha esperada, el club de Gobernador Castro logró escriturar tres de los terrenos en los que se ubica su sede social sobre calle Bartolomé Mitre, trámites que le llevó alrededor de seis años y que gestionó a través de la Oficina de Escrituraciones de la Municipalidad que conduce Javier Silva.

Esas parcelas fueron compradas por la misma entidad en la década del 30 cuando se afincó en la localidad naciente y se trasladó desde Villa Leandra, zona en la que se fundó en 1919. "Los terrenos son algo que son del club, que los compraron en su momento directivos que hoy ya no están. No es que nosotros nos adueñamos de esos terrenos", sostuvo a La Opinión De Vincenzi quien, también, no ocultó su satisfacción por lo logrado.

La sede en la que funciona una cantina, un salón y un gimnasio de usos múltiples está sobre cinco terrenos de los cuáles los últimos dos Agricultores los escrituró cuando los adquirió. Además, el estado local le cedió por 99 años el predio donde están las canchas de fútbol de mayores e infantil, espacio que cuenta con un escenario donde se realiza la Fiesta del Durazno.

Por último, Agricultores también avanza en la regularización de su personería jurídica asesorado por Adrián Macenet. Aunque son grandes logros graficados en papeles que no suelen tener la trascendencia ni el reconocimiento que merecen, son de suma importancia para cualquier entidad deportiva en su afán por crecer y conformarse como tal.