La intersección de Boulevard Moreno y Benefactoras Sampedrinas fue escenario de una trifulca que ni los más curtidos del barrio podrían haber imaginado.

Todo comenzó cuando una veinteañera estaba esperando a su amiga. La chica, que venía caminando por la avenida en dirección a Mateo Sbert, se detuvo a charlar con una mujer mayor que conocía. Todo parecía tranquilo hasta que irrumpió una mujer en bicicleta.

No traía buenas intenciones. Comenzó a gritarle y, detrás de ella, su pareja hizo su aparición animando a la agresora con un claro “¡dásela!”, lo que motivó lo que ocurrió después.

La situación tomó un giro violento: la mujer de la bicicleta comenzó a golpear a la joven en el rostro. Afortunadamente, la señora que conversaba con la víctima pudo intervenir para detener la golpiza.

Pero la cosa no quedó ahí. Desde una casa cercana, salió un menor de edad, al parecer el nieto de la sexagenaria, porque pensó que su abuela estaba en problemas.

Su intento de ayuda terminó mal cuando recibió un golpe del mismo provocador, lo que hizo que cayera al pavimento y sumó un capítulo más a la ya caótica situación.

Al final, la pareja agresora se fue del lugar, no sin antes lanzar una amenaza: “A la noche les voy a caer y los voy a cagar a tiros”, dijo el hombre, según consta en la denuncia que tramita en Fiscalía.

Una testigo del incidente aseguró que uno de los involucrados tendrían arresto domiciliario, y que el problema, claramente, no ha terminado. La violencia y el temor están latentes en el vecindario.

