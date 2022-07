Agradecimiento de María Brito a quienes la ayudan

#225 escribió: “Yo quería darle las gracias a la parte directiva del Hospital, como el Dr. Salgado. A mí me ayudaron del Hospital para hacerme una epirometría. Resultó que me daba mal. Hace unos minutos me atendió el director del Hospital, me explicó, me revisó los ojos. Nosotros no tenemos mutual, y yo hoy quiero que te reconozcan. De mi parte, como paciente, yo creo que la gente tendría que hacerlo. Estoy recibiendo toda la ayuda posible y estoy con lágrimas en los ojos, pero de alegría. Salí del Hospital tranquila sabiendo que iba a poder seguir estando con mi hija. Yo hoy agradezco de corazón a los doctores, enfermeras, todo en el Hospital. Mi nombre es María Birto. Tengo que ingresar a otra cirugía más, tengo qe cuidarme, tener precaución, pero gracias a dios la atención del Hospital y las derivaciones que me han hecho para hacerme los estudios, todo eso me ha ayudado mucho. También quiero agradecer a otras áreas, a servicios sociales de Desarrollo Humano, agradecerles, y a todas las personas que me están ayudando. Hoy por hoy puedo decir que el hospital tiene una aplicación muy valiosa, que es una espirometría, la cual muchos de nosotros la pasamos. Todos aquellos que se estén haciendo cosas en el Hospital que sepan reconocer y den las gracias. También para la gente de Cáritas, hacé de cuenta que en esta vida nueva que emprendí son mi familia, y quiero que sean reconocidos. Hoy miro a mi hija, que por ella es que más sufría, voy a poder seguir adelante, voy a poder entrar en cirugía, de vuelta, tranquila, y eso queiero que lo difundan, porque es la gran verdad. Les agradezco a todos, principalmente al área de salud, agradecida de corazón. Esperemos que otras personas sepan valorar estas cosas, como el Hospital y mucha gente del municipio, de la parte social. Hacen cosas por nosotros, tenemos que luchar, tenemos que seguir. Un abrazo a todos”.