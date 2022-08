#228 escribió: “Hola, quiero agradecer a Mariana Reynoso y las chicas de Neo San Pedro, gracias a ella pude hacerme una ecografía que me costaba 7 mil pesos y el hospital no hay ecógrafo para esa ecografía, y también quería decirle al intendente que se apure con el tema de la neo, hay muchas mamás embarazadas que no pueden hacer un tratamiento o ecografía gratuitos”.