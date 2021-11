“Todavía quedan buenas personas. Quiero agradecer a Lautaro Roba, que me escribió por Instagram para devolverme la billetera. Me preguntó dónde estaba y cuando me la acercó, le quise dar una recompensa y no aceptó nada, estaba todo, la plata, las tarjetas, el documento. Se preocupó, fue increíble, me saco el sombrero”, reportó Juan Marcos.