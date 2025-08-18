El profesor del grupo de ballet Pialando Recuerdos compartió: "Soy el profesor y director del ballet Pialando Recuerdos de San Pedro. Cómo tal quiero expresar mis agradecimiento a los papás del grupo por el esfuerzo que hicieron para poder festejar el Día del Niño a nuestro grupo. Con esfuerzo y sacrificio ellos hicieron lo posible de que los niños tengan su festejo sin ayuda de nadie solo esfuerzo de los papás. Gracias de parte mía que soy el profesor y director del ballet.

