Agostina envió un mensaje y dijo: "Quería agradecerle a las personal de Lalcec, me ayudaron a poder operarme, me acompañaron y estuvieron súperpendientes y atentos conmigo. A mí me salió algo en la lengua que en el Hospital me dijeron que podía ser cáncer y me daban mil vueltas. Entonces fui a Lalcec y ellos ese mismo día ya se movieron y estuvieron conmigo. Por eso quería agradecerles".

