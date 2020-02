Aeromodelismo: Juan Barros, la esperanza local en los torneos con los que San Pedro se muestra para recibir un Mundial

El objetivo del aeromodelismo sampedrino es ser sede de la edición 2023 del Mundial y, para ello, lo que ocurre entre el viernes y hasta el martes en el Aeroclub es trascendental para que la Federación Argentina (FAA) le muestre a la Aeronáutica Internacional (FAI) las bondades del lugar.

Entre ayer y hoy se lleva a cabo la World Cup para la clase F5J de planeadores eléctricos y desde el domingo hasta el martes tendrá lugar la Copa Tango. La organización está a cargo de la FAA y el único representante local, entre alrededor de 50 inscriptos de diferentes países del mundo como Brasil, Chile, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Alemania, Ucrania y Grecia; es Juan Barros quien en diálogo con La Opinión relató en qué consiste la actividad: "Esto es más teoría que práctica. Hay que conocer bien como buscar la térmica, que son masas de aire caliente que suben que permite mantener volando el planeador sin motor, que es en lo que consiste la categoría. Una vez que sabes dónde buscarla, estas bien. Después, es práctica porque tenes mucha precisión en el aterrizaje, tenes un cono y hay que aterrizar pegadito al cono para tener el mayor puntaje. Es básicamente eso".

Sobre la posibilidad de competir y cómo se preparó, admitió que lo hizo "en dos semanas" pero que "no alcanzan" para estar en el nivel adecuado: "Estuve volando en las horas que mejor térmica hay que es entre las 10.00 y 14.00. Ahí pude volar, con un solo lanzamiento podes llegar a volar media hora o cuarenta minutos que para un modelo de estos es bastante. La verdad yo ahora estoy medio incómodo, pero más o menos estoy. A mí siempre me gustó lo que tiene que ver con la aviación, ahora se me pegó lo de los planeadores, me gusta. Hubo una competición nacional hace unos meses acá, vinieron y me mostraron como era, me gustó y me dieron ganas de competir".

Los planeadores son propulsados por un motor eléctrico y vuelan diez minutos hasta que aterrizarán en círculo de diez metros de diámetro. Los mejores de la etapa regular avanzan a los vuelos finales. Sobre sus posibilidades de subirse al podio en alguno de los certámenes, aclaró que es una actividad "muy de suerte" porque "el que agarra la térmica es el que vuela": "Si tenes suerte y agarras la térmica, podes ser el peor y salir primero. Consiste en suerte, esperemos andar en los primeros lugares ya que hay pocos juniors en la categoría". Además, contó que está alojado "en una casilla" en el Aeroclub con "un amigo" y que lo acompañaron otras personas que hacen aeromodelismo en San Pedro quiénes lo están "apoyando", le presentaron el planeador y colaboraron con su "puesta a punto".

Juan tiene 17 años y toda una vida ligada a los aviones. Su papá, Eduardo, es piloto privado y construyó su propia avioneta. "Estoy en esto desde siempre. Desde que nací lo veía a mi viejo construir el avión y es algo bastante normal, la gente piensa que es complicado, pero estudiando lo necesario por internet, no es ninguna carrera, vos poder construir aviones. Te pones a dibujar, dibujas y podes construir lo que se to ocurra. Son materiales bastante simples como fibra de vidrio, madera y demás. Es bastante normal en el ambiente, fuera del ambiente parece complicado pero es normal", sostuvo el deportista.

Tal adelantó La Opinión en octubre de 2019, la fecha de la World Cup y la Copa Tango son claves para que la Federación Aeronáutica Internacional se decida por el Aeroclub como sede del Mundial 2023. En abril de 2019 Argentina presentó en la reunión Plenaria anual de la CIAM en Lausana, Suiza, la postura para ese evento y, con la documentación aprobada, es uno de los candidatos a quedarse con la sede que, en caso de ganar, será San Pedro donde también se realizó en julio del año pasado la tercera fecha del Campeonato Metropolitano F5J y la Copa Argentina.

La decisión se conocerá en el mitin que tendrá lugar después de la Copa Tango y la World Cup. Tal explicó la FAA en su página web, "juega a favor que no podrá incorporarse a la elección ningún país europeo porque en 2019 el Mundial se hizo en Eslovaquia y en 2021 será en Bulgaria".

Al presidente de la FAA, Hugo Ernesto Bustos, que está en la ciudad y encabezó el viernes la apertura de la que también participó el intendente interino, Ramón Salazar, San Pedro le gusta por la logística para los invitados internaciones. Entre las bondades sobresalen su proximidad con el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, el extenso campo de vuelo sin edificaciones en sus proximidades, la infraestructura de hospedajes y la predisposición de la organización.