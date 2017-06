Advierten que no habrá operativos nocturnos si no hay seguridad para los inspectores

Dos episodios de agresión a inspectores tuvieron lugar este fin de semana en el marco de operativos nocturnos de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Nocturnidad, situaciones que provocaron alerta en el Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta.

Este lunes, referentes de esa organización sindical mantuvieron una reunión con el Secretario de Gobierno Silvio Corti para exigir que el Gobierno garantice la seguridad de los empleados, con la advertenca de que si no es así habrá retención de tareas en esos horarios.

"Mantuvimos una charla con el secretario de Gobierno pr el tema de la seguridad de los chicos de Inspección. Si no hay seguridad, no se van a hacer más operativos de nocturnidad los fines de semana", informó a La Opinión el Secretario Adjunto del Sindicato, Raúl "Chipi" Benítez.

"Nos enteramos de lo que les había pasado a los compañeros, nos reunimos con los trabajadores, quienes plantearon su preocupación por su seguridad", dijo Acosta tras la reunión con el funcionario del gobierno de Cecilio Salazar.

"El viernes habíamos acordado una reunión con Corti y le planteamos que los trabajadores no se sienten seguros. Entonces planteamos que si no hay seguridad, habrá retención de tareas", informó y aseguró que "hay gente que los apunta con armas".

El sindicalista informó que el secretario de Gobierno se comprometió a trabajar en el tema para que el fin de semana los empleados "tengan la seguridad que corresponde".

El domingo por la madrugada, un menor de 16 años agredió a golpes de puño y patadas a personal de Policía y de Inspección; y un empleado municipal de 62 años arrolló con su automóvil a un agente de tránsito, que debió ser trasladado al Hospital.

El sábado por la madrugada, en tanto, un inspector resultó con fractura de muñeca y otro con golpes en la cabeza al intentar controlar a un conductor que había escapado a toda velocidad por calle Pellegrini.

El área tiene al delegado sindical Luis Caramún como responsable a cargo por licencia del Director político, Ángel Jesús Burgos, quien fue sometido a una operación de rodilla para recuperarse de una lesión provocada por un motociclista que lo atropelló durante un operativo.

El Sindicato de Trabajadores Municipales que conduce Juan Cruz Acosta compartió la publicación de La Opinión al respecto e hizo un llamado de atención a la comunidad para que respete las normas y colabore con el orden, en lugar de agredir al personal.

"No son nuestros enemigos, son trabajadores tratando de ordenar el tránsito, para que no nos lastimemos entre nosotros. Tranquilos compañeros no están solos en esta lucha", señalaron en el texto que acompañó el post en las redes sociales.