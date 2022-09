Advierten por una persona en situación de calle en ruta 9, cerca de Río Tala

Liliana expuso la situación en Radio Cuarentena. Relató que "por colectora, cruzando el campo de Andreani" vio a "un señor sentadito en la cuneta", con un colchón. "Me estremeció el corazón, estaba por llover. El hombre que llevaba me dijo que hace unos 20 días que está. Me conmovió, por eso quería ver si alguien puede ayudarlo, no sé quién es ni nada, pero quizás alguien se puede ocupar de ese hombre", dijo.