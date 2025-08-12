El dirigente del Movimiento La Dignidad Juancho Correa envió un video a La Opinión para advertir por la tala de un cerco de eucalipto de alrededor de dos kilómetros en el camino de Guzzo, que conduce a Gobernador Castro.

"La cantidad de árboles que cortaron, terrible. Ahora, ¿no hay ningún control municipal, tienen que pedir permiso? ¿Ninguno de los candidatos está viendo eso?", cuestionó Correa.

"Vamos al calentamiento global. Cuando tengan que pagar la luz por usar aire acondicionado se van a empezar a quejar todos", dijo y señaló que informaría al director de Ambiente, Gustavo Solá, sobre lo ocurrido.

