Advierten por falsas intimaciones para un "pago excepcional" del canon de publicidad y propaganda

Al menos un comerciante recibió en su local una nota en la que, con el logo de la Municipalidad, le informan que debe pagar un "canon excepcional" para que se le dé "ingreso al sistema de cartelería". Apenas recibió el aviso consultó en Rentas y le informaron que era falso.

El área que conduce Hernán Abatángelo emitió un comunicado para advertir a los comercionates respecto de este envío de falsas intimaciones de pago y el funcionario indicó a La Opinión que el lunes harán la denuncia penal correspondiente en la sede de Fiscalía.

"El formato presenta numerosos indicios que deben ser tenidos en cuenta para no realizar ningún pago, utilizando esta intimación y alude la Ordenanza 1652/3 que no existe", informaron desde la Municipalidad a través de un comunicado.

En la falsa intimación se le informa al contribuyente que debe hacer un pago "por única vez en la oficina de Tesorería Municipal validando en el momento los datos correspondientes a su actividad". Según el texto, que tiene hasta faltas de ortografía, debe abonar 14.366 pesos por ese concepto.

"Para cumplimentar con el pago de lo que determina la ordenanza vigente, se envía otro tipo de documentación con el logo oficial y la factura correspondiente", informaron desde el Estado local y advirtieron que "el código de barras es falso".

Además, "la denominación del tributo es incorrecta, no se notifica con número de CUIT sino con número de cuenta municipal, no existe el canon excepcional por única vez y la nota no está suscripta por ninguna área oficial".

El gobierno pidió que quienes reciban una notificación de estas características la desconozcan y las acerquen a Rentas para "continuar con la investigación iniciada ante este intento de estafa que será denunciado a la Justicia" por parte de las autoridades.

La nota detalla "los valores al día de la fecha" y dice: Canon exepcional (SIC) por única vez ingreso al sistema cartelería aviso publ. vía pública $ 14.366. Canon mensual hasta 1/6/2020 $ 1100".

Además, advierte: "De no presentarse ante la autoridad correspondiente se efectuará la denuncia y el aviso de mora correspondiente detallado en el inciso Nº 12 de dicha ordenanza".

"Con la presente notificación puede acercarse a nuestra oficina de tesorería o acercarse. Se remite talón de pago al final de la nota" finaliza el texto apócrifo para luego disponer un código de barras, que según informó Abatángelo "no es.municipal".