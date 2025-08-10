Una vecina alertó este domingo, alrededor de las 18.00, por la presencia de caballos sueltos en ruta 1001. “Frente al corralon De Francesco hay 10 caballos sueltos sobre la ruta”, advirtió.

