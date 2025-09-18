Adolescente rompió el alumbrado público con una gomera y fue aprehendido
Tiene 15 años y fue trasladado a Comisaría tras ser interceptado por los vecinos cuando dañaba las luminarias del barrio. Sucedió este miércoles por la noche en Alvarado al 700.
La policía acudió este miércoles por la noche a la zona de calle Alvarado 700 donde aprehendieron a un adolescente de 15 años que estaba ocasionando daños al alumbrado público.
Los vecinos retuvieron al joven al descubrir que momentos antes se encontraba rompiendo luminarias del barrio con una gomera con proyectiles metálicos.
Tras la llegada del móvil policial el adolescente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría imputado por el delito de daño agravado y luego fue entregado a su madre. Interviene en la causa la Fiscalía del Joven de San Nicolás.
