La policía acudió este miércoles por la noche a la zona de calle Alvarado 700 donde aprehendieron a un adolescente de 15 años que estaba ocasionando daños al alumbrado público.

Los vecinos retuvieron al joven al descubrir que momentos antes se encontraba rompiendo luminarias del barrio con una gomera con proyectiles metálicos.

Tras la llegada del móvil policial el adolescente fue aprehendido y trasladado a la Comisaría imputado por el delito de daño agravado y luego fue entregado a su madre. Interviene en la causa la Fiscalía del Joven de San Nicolás.

