Adolescente debe operarse de la vesícula y le dieron turno para el año que viene

Melanie es una adolescente de 16 años a la que le diagnosticaron cálculos vesiculares. A finales de mayo comenzó con fuertes dolores y en junio estuvo internada durante una semana por una infección que lograron solucionar, pero los dolores continuaron. En el Hospital la atendió el cirujano Luciano Almeira Gómez quien le dio turno para la extracción para el 27 de febrero del 2024.

Publicidad

“Ya son más de 3 meses que no estoy bien, que me la paso llorando por los dolores”, relató. Además, confiesa que debido a su estado no puede asistir a clases ni comer casi ningún alimento “No puedo comer nada más que arroz y pollo hervido. Estoy anémica por eso”.

El martes por la noche la aflicción era tan fuerte que sus padres la llevaron a la guardia del Hospital. Allí la dejaron internada con calmantes y luego le dieron el alta a las 8.00 del miércoles.

“En la clínica Coopser tampoco me dieron solución. Me atendió el mismo cirujano y me mandó con una especialista que sólo me dio ácido fólico para la anemia”.

Melanie quiere visibilizar la situación y que de alguna manera puedan adelantar la fecha de la cirugía para poder volver a llevar una vida normal.