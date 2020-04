Adolescente apuñalado lucha por su vida: Su mamá asegura que "lo atacaron" y "puede haber más personas involucradas"

Un confuso episodio ocurrido el domingo por la noche en la zona norte de San Pedro terminó con un menor de 16 años en terapia intensiva del Hospital Emilio Ruffa por una herida de arma blanca en su zona abdominal de la que fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones. Su cuadro es "grave" y está "en estado crítico", explicó su mamá a La Opinión cuando se comunicó para dar su versión de lo ocurrido y discrepó del relato de la madre del joven de 17 que denunció que le quiso robar cuando fue a entregarle una pizza que el lesionado solicitó en el comercio de la familia.

La progenitora del chico que pelea por su vida sostuvo a que su hijo "lo atacaron" y "puede haber más personas involucradas" aunque aguarda que "se despierte" para que pueda "declarar" y explicar lo que ocurrió. Y agregó: "Cuando mi hijo llegó en bicicleta dijo que lo había cortado un chico que es mayor de edad y vive en las 49 viviendas. No sabemos si fue este chico (por el de 17 años) o fue de otra forma pero no podemos aportar más datos porque mi hijo no habló más y lo llevaron en ambulancia".

Además, Patricia explicó que Facundo salió de su vivienda "a las 23.10" de ese 19 de abril "a comprar" y cuando regresó estaba herido: "No tenía sangre porque la apuñalada sangró para adentro. Si hubiese sido una riña, como se dice, hubiese venido con golpes. Supuestamente cuando pasó eso a las 23.30 estaba repartiendo pizzas pero no se puede a esa hora ya".

Por último, la madre sostuvo que no sabe por qué acusan a su hijo de "intento de robo" e indicó que espera que su hijo "se mejore" para que dé su versión de lo acontecido porque su testimonio discrepa del que dio la mamá del joven de 17 años. Y cerró: "Ellos dicen que conocen a nuestra familia pero nosotros a ellos no los conocemos".

La causa que investiga el hecho en el que fue herido tramita en el fuero de Responsabilidad Penal Juvenil porque el caso tiene imputado a otro menor de edad, el joven de 17 años que en su testimonio sostuvo que actuó "en defensa propia" porque quien está internado en el Hospital le quiso robar.