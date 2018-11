Adiós a Lorenzo García: Para Jorge "Locomotora" Castro fue su rival "más complicado"

Uno de los máximos rivales que tuvo Lorenzo Luis García en su carrera fue Jorge "Locomotora" Castro, exboxeador nacido en Caleta Olivia, Santa Cruz, quien fue campeón mundial y ganó gran parte de sus combates por knock out.

En 2001, Castro escribió una columna en el diario Olé que acompañó a una nota principal del periodista Walter Vargas en la que describió al ya retirado púgil sampedrino como "el mañero": "Mañas, vista y piernas. Piernas, sobre todo. De tiempista o de carrilero, porque era futbolista el hombre (N. de R.: jugó en Defensores Unidos). Tipo raro, sí señor. Huidizo, pícaro, indescifrable. Para la grande-grande le faltaron cinco para el mango, pero fue implacable con los de abajo y con los del pelotón del medio. Insoportable, maldito para los de primer nivel. A la hora del balance, al zorro Lorenzo, un boxeador de tómelo o déjelo, un Barros Schelotto del boxeo, un embrollón inolvidable".

En un blanco, el "Roña", un hombre de mil batallas, lo describió como su rival "más complicado": "Ninguno se compara a Lorenzo García, eso es seguro. El fue un verdadero zorro del ring, un tipo que además de ser buen boxeador conocía todo el libreto de mañas: te enredaba, te hacía pasar de largo, amagaba". Además, recordó cuando le quitó el invicto en 1989 en la sede de la Federación Argentina (FAB) en una de las cuatro contiendas que tuvieron: "Cuando me sacó el invicto, yo todavía me consideraba bastante inexperto. Y Lorenzo, todo lo contrario, su experiencia resultó clave. Yo le quería arrancar la cabeza con cada piña y él supo aprovechar mi desesperación. Ojo, la pelea fue pareja y hasta creo que no la perdí. Sin embargo, los jurados fallaron en mi contra. En el historial, yo quedé 3-1 arriba, pero nunca lo pude noquear: era prácticamente imposible".

La nota de Jorge Castro se publicó previo a la exhibición que llevaron adelante en 2006 en Mitre. En su discurso, lo recordó como una "persona humilde y buena gente". Y cerró: "García no llegó más lejos debido a que no tenía pegada. Cuando tus manos no duelen, debés trabajar mucho sobre el rival y eso te desgasta. Poseía la habilidad y las mañas, aunque no el punch".