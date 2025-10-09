Adiós a Miguel Ángel Russo: el día en que sorprendió a todos en una escuelita de fútbol en San Pedro
El director técnico de Boca murió este miércoles y conmovió a todos los futboleros. En septiembre de 2021 visitó la escuela de fútbol de Diego Gottardi, con quien tenía una estrecha relación. Sus restos son velados en la Bombonera.
El miércoles en horas de la tarde, trascendió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.
El mundo del fútbol se vio sacudido ante la partida de ‘’Miguelo'', que venía peleando contra una enfermedad con la que convivió estos últimos años mientras dirigia a equipos como Millonarios de Colombia, Boca, San Lorenzo y Rosario Central.
Russo visitó San Pedro varias veces por su relación con Diego Gottardi, hijo de Hugo, que tiene una escuelita de fútbol en la ciudad.
En una de esas ocasiones, el entrenador se apareció en el complejo ubicado en Mitre al 3000 durante un entrenamiento y sorprendió a los más chicos.
El nacido en Lanús también estuvo en reiteradas oportunidades en el club Náutico, lugar que visitó por última vez a mediados de 2024 junto a su familia.
Entre las despedidas de todos los clubes del fútbol argentino y de algunos del fútbol europeo como la de Real Madrid, Barcelona o Bayern Munich, se le suma la de Diego Gottardi que compartió una serie de imagenes con Russo y escribió: ‘’Gracias por todo. Te quiero y voy a extrañar mucho Michael''.
Alrededor de las 11.30 de este jueves, abrieron las puertas de la Bombonera para el velatorio, en el que se espera una importante afluencia de personas para darle el último adiós a Miguel Ángel Russo.
