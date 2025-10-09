El miércoles en horas de la tarde, trascendió la noticia del fallecimiento de Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors.

El mundo del fútbol se vio sacudido ante la partida de ‘’Miguelo'', que venía peleando contra una enfermedad con la que convivió estos últimos años mientras dirigia a equipos como Millonarios de Colombia, Boca, San Lorenzo y Rosario Central.

Russo visitó San Pedro varias veces por su relación con Diego Gottardi, hijo de Hugo, que tiene una escuelita de fútbol en la ciudad.

En una de esas ocasiones, el entrenador se apareció en el complejo ubicado en Mitre al 3000 durante un entrenamiento y sorprendió a los más chicos.

El nacido en Lanús también estuvo en reiteradas oportunidades en el club Náutico, lugar que visitó por última vez a mediados de 2024 junto a su familia.

Miguel Russo estuvo en San Pedro por última vez en junio de 2024.

Entre las despedidas de todos los clubes del fútbol argentino y de algunos del fútbol europeo como la de Real Madrid, Barcelona o Bayern Munich, se le suma la de Diego Gottardi que compartió una serie de imagenes con Russo y escribió: ‘’Gracias por todo. Te quiero y voy a extrañar mucho Michael''.

Alrededor de las 11.30 de este jueves, abrieron las puertas de la Bombonera para el velatorio, en el que se espera una importante afluencia de personas para darle el último adiós a Miguel Ángel Russo.

