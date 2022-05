Adiós a Abel Pereira, “un verdadero Sr. Clorofila”

Este 19 de mayo falleció Abel Antonio Pereira y su hija le escribió esta emotiva dedicatoria: “Se fue mi papá, un verdadero Sr. Clorofila, amó las plantas y la vida como pocos, libre, buen tipo, personas necesarias en este plano.

Hoy mi papá se fue a diseñar plazas y estará llenando paseos públicos de lapachos colorados y robles del pantano en un lugar privilegiado del cielo, lo voy a extrañar mucho, ojalá todos los nietos del mundo tengan un abuelo como él, el mejor.



Codefar fue su buena intención por cuidar las plantas, era un militante -mucho más que un radical- (de los de antes) fue honesto, de él aprendí que el laburo es EL camino, aunque me digan lo contrario, él me enseñó tantas cosas buenas, nunca lo escuché hablar mal de nadie, nosotros, él y yo nos elegimos, y me enseñó que lo único importante es el amor.



Gracias Pa, gracias por haberme querido tanto y haber amado tanto tanto a Martina. Gracias y hasta volver a encontrarnos”.