Acusaciones cruzadas en un conflicto vecinal terminó con un hombre preso por golpear a una mujer

La Policía intervino el lunes al mediodía en un conflicto vecinal en San Lorenzo al 1700 y detuvo a un hombre de 27 años que le pegó un golpe de puño en la cara y lesionó a una mujer de 25 con la que discutió por problemas de vieja data.

Según relató la joven a La Opinión, fue agredida "adelante" de los efectivos y de su hijas "de tres años y bebé de un mes". Y agregó: "Tuve que esperar en mi casa veinte minutos que venga otro patrullero y me lleven al Hospital donde espere otros quince minutos chorreando sangre de la boca y nariz por las lesiones y ni placa me hicieron, sólo me limpiaron la sangre y de ahí me llevaron a la comisaría para hacer una denuncia".

Además, reclamó de que a pesar de que su atacante está preso "nadie" le puede "asegurar" de que continué en esa condición porque de su casa se fue "tranquilo y se subió al patrullero como si fuese a pasear", que su mamá también la "amenazó" con "hacerle daño" a sus "hijos" porque le "molesta que jueguen en el patio y griten", entre otras acusaciones.

En contrapartida, la madre del joven detenido sostuvo que ellos son "las víctimas" y pidió que "limpien el nombre y dos apellidos" de su hijo y lo "saquen de donde lo encerraron". Sobre lo sufrido, explicó: "Me tiraron árboles sobre el tejido, me insultaron, me golpearon y mi hijo reaccionó, como es lógico. Primero ella me golpeó en mi pecho derecho en la puerta de mi casa".

La víctima, pos conflicto, realizó la denuncia en la comisaría donde permanece alojado el hombre a quien se le inició una causa por "lesiones" que tramita la Fiscalía de turno.